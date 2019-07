Paula, vecina de Don Torcuato, comentó: “Ayer inscribí a mi hijo en el jardín y la verdad que me parece algo fundamental para que nosotros vayamos a trabajar tranquilos. La revalorización de la plaza también es muy bueno para que los chicos puedan divertirse al salir”. Mónica Quiroga, oriunda del barrio Bancalari, dijo: “Me gusta lo que viene haciendo Zamora para beneficio de la comunidad de Tigre. Ojalá pueda seguir proyectando más obras como estas”.

En la misma jornada, el intendente también inauguró la remodelación y nuevos juegos de la Plaza Eduardo Barbassio”, nombre que alude al vecino y ex funcionario municipal desaparecido en la última dictadura cívico militar. La obra incluye iluminación, parquizacion y un tótem de seguridad conectado con el Centro de Operaciones Tigre y un banco especial en color rojo, en memoria de las mujeres víctimas de violencia de género.

La subsecretaria de Educación de Tigre, Carolina Álvarez Eguileta, celebró la decisión política de Zamora para la creación del jardín y señaló: “Es fundamental que los chicos tengan un espacio de contención, crecimiento y desarrollo en su primera etapa infantil. Las familias nos agradecen mucho por esta obra porque ahora van a poder ir a trabajar tranquilos”. Por su parte, la directora del establecimiento, Silvina Battistón, dijo: “Los papás y mamás tiene que saber que aquí hay cuerpo docente preparado para acompañar a cada niño y niña en un marco lúdico que no dejará de ser pedagógico”.