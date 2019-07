Con la incorporación del SAME a partir de 2016, los bonaerenses de 107 municipios tienen a mano un servicio...

Camilo Mones finalizó que “el voto al Frente de Izquierda sirve para fortalecer la defensa de los trabajadores” e invitó a sumarse a la campaña del FIT-Unidad “difundiendo las ideas de la izquierda a los lugares de trabajo, barrios, colegios y facultades para llegar a las PASO de agosto con el objetivo de conquistar más diputados con los cuales dar un mensaje de no resignación ante los grandes empresarios y sus gobiernos que preparan más ajustes”.

“Mientras el gobierno sigue embargando el país, entregándoselo a los especuladores, del otro lado vemos que todas las variantes de la oposición como Lavagna y el Frente de Todos plantean cumplir con el FMI y pagar la deuda si son gobierno. Nuestro planteo es que hay que invertir las prioridades. Primero tienen que estar la salud, la educación, el trabajo estable para todos y las jubilaciones, no el pago de esa deuda ilegítima y fraudulenta, y que la crisis la paguen los grandes grupos económicos”, expresó el precandidato a diputado provincial.

“La izquierda siempre acompañó la lucha de los trabajadores, las mujeres y la juventud. También denunció en el Congreso todas las leyes que beneficiaban a los empresarios, las multinacionales y el FMI a costa del pueblo trabajador. Mi experiencia de lucha y organización la quiero aportar para fortalecer la única alternativa política que en estas elecciones enfrenta la vida de miseria que nos quiere llevar el FMI y no se resigna a que los trabajadores sean los que paguen siempre las crisis que generan los de arriba” comentó el obrero.

En 2017, la lucha que protagonizó Camilo junto a sus compañeros y compañeras, las recordadas leonas de PepsiCo, repercutió en todo el país. Incluso en el extranjero, con enormes campañas de apoyo y muestras de solidaridad. En aquel momento la organización y la experiencia mostradas tuvieron un papel alentador para cientos de miles de trabajadores que vieron a sus pares luchando, acompañados por la juventud y el movimiento de mujeres, por artistas y personalidades de Derechos Humanos como Nora Cortiñas, Hebe de Bonafini, Estela de Carloto y la familia de Santiago Maldonado, quien enterró al joven con la bandera de Pepsico en su ataúd. Y si bien no alcanzó para doblegar la voluntad de la patronal apoyada por el gobierno, en aquel 2017 paró el anuncio de la reforma laboral.