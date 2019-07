Los concejales Inés Ricci y Flavio “Charo” Álvarez presentaron el proyecto que tiene como eje principal evitar la compra impulsiva y/o compulsiva de animales, estimulada mediante su exhibición. Pero, ante todo, de generar conciencia en la población.

La ordenanza apunta, además, a evitar la compra compasiva. Porque muchas personas compran animales con la intención de “sacarlo de la jaula”. Lo cual sería, también, contraproducente.

Los animales exhibidos en vidrieras sufren de mayor estrés por estar expuestos a personas que les hablan y/o golpean los cristales. Sin dudas que potencia la frustración del animal encerrado, provocándole emociones -positivas y negativas- y estímulos estresantes.

El proyecto enfatiza prohibir en el ámbito de toda la ciudad de Pilar la exhibición hacia la vía pública de animales, de cualquier especie, sexo y edad a los fines evitar su compra impulsiva, compulsiva y/o compasiva.

“Los animales sufren. No podemos permitir que padezcan las consencuencias psíquicas y físicas que, en muchos casos, pueden ser irreversibles”, enfatizó el Presidente de bloque de Comunidad Pilarense, Flavio “Charo” Álvarez.

Cabe señalar que los infractores serán sancionados con penas de multa o clausura establecida en la ordenanza contravencional.

“Con este proyecto no solo podremos poner a resguardo a los animales que hoy están sufriendo en las veterinarias del distrito, sino que también generamos conciencia en niños, jóvenes y adultos de nuestra población sobre el sensible y particular cuidado de nuestros animales”, indicó Inés Ricci.