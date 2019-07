El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro aprobó por unanimidad una resolución que solicita a la Jefatura de Gabinete de Ministros del Estado Nacional y a la Agencia de Administración de Bienes del Estado la transferencia del predio del Golf de Villa Adelina al municipio con el cargo de que sea preservado como espacio cien por ciento público, verde, de acceso libre y no privado.

