El precandidato a intendente de Tres de Febrero por la Lista 10 del Frente de Todos, Octavio Argüello, preparado para las PASO en el peronismo local, recordó que desde un primer momento advirtió que “no iba a estar dentro del sector de Hugo Curto”, y en ese sentido dijo que las elecciones del 11 de agosto servirán para legitimar las nuevas conducciones políticas en el distrito.

En lo personal, comentó el dirigente, viene pregonando desde hace tiempo la necesidad de internas en el peronismo de Tres de Febrero para “legitimar a los candidatos”, y en el marco de las PASO locales, consideró que su lista del Frente de Todos evita “la rosca política y el dedómetro, causal de las derrotas del espacio en las últimas elecciones”.

“Represento a los trabajadores desde hace más de 20 años, dentro de un gremio que ha logrado uno de los mejores salarios del país”, sostuvo el camionero, quien tuvo su paso por la Legislatura provincial y el Congreso nacional.

“Mi primer concejal, Jorge Leclercq, es un referente vecinal de Altos de Podestá; secundado por la ex secretaria de Acción Social de Tres de Febrero, Adriana Olmedo; en tercer lugar, un joven muy militante dentro del distrito; y cuarta una compañera que proviene de las pymes, Ivonne Lillo Palominos”, dijo en un repaso por la composición de sus primeros precandidatos a concejales, en una “propuesta que representa a los 15 barrios del partido”.

Argüello dijo estar preparado para enfrentar en una interna a la vieja estructura del peronismo. “He colaborado con compañeros en otros procesos electorales, incluso con el precandidato Gustavo Torres, a quien le aporté fiscales en la elección que disputó desde el espacio de Florencio Randazzo”, indicó.

“No creo que los compañeros quieran hacer algo por fuera de la lógica del respeto”, exclamó, sin embargo, deslizó que “esto es como las brujas, que las hay, las hay”, por eso, “estamos preparados”.

El gremialista dijo que sabe “que se enfrenta a sectores muy importantes como son La Cámpora y el curtismo, a través de la lista de Debandi”, mientras por otro lado, “teníamos una conversación muy fluida con Gustavo Torres hasta que aparecieron en el medio Agustín Ciorciari y Horacio Alonso”.

“Conmigo se puede estar o no de acuerdo, pero no pueden discutir mi coherencia al decir que no iba a estar dentro del sector de Hugo Curto”, exclamó, aunque dejó en claro que de ganar las PASO llamará “a todos los compañeros, y si gano el 27 de octubre, convocaré a todos para sacar a Tres de Febrero adelante”.

El gobierno de Mauricio Macri “nos va a dejar un futuro muy duro y complejo, y si no estamos todos juntos, vamos a estar complicados”, finalizó.

De visita en el Mercado de Tres de Febrero

Este fin de semana, el precandidato a intendente por el Frente de Todos visitó también el Mercado de Tres de Febrero ubicado en Caseros.

Durante más de dos horas, Argüello tuvo oportunidad de conversar con los mayoristas distribuidores de frutas y verduras que, desde hace años, operan en ese mercado.

Varios de los empresarios le expresaron a su preocupación por la situación económica del sector. Hay que recordar que “la Argentina tiene la posibilidad de elaborar productos para entre 400 y 600 millones de personas en el mundo, y específicamente, la provincia de Buenos Aires produce el 50 por ciento de ese total a nivel país, lo que ratifica la importancia de este mercado, unos de los pioneros y del cuales dependen numerosas familias de Tres de Febrero”, indicó el dirigente.

A su vez, el precandidato por la Lista 10 destacó que “la preocupación es muy grande por la baja en el consumo, por eso planteamos que hoy más que nunca hay que recuperar el trabajo para poder volver a poner de pie a Tres de Febrero y que sus vecinos tengan la dignidad y la calidad de vida que ellos se merecen”.