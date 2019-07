Lucas Fernández, vecino de la calle Patagonia, expresó: “Nos produce una gran felicidad que el municipio se preocupe y trabaje por este barrio también. Las obras no paran; cada día estamos mejor”.

“Estamos incorporando un pavimento de calidad con base de hormigón rico armado, lo que garantiza su durabilidad. Y debido a que las condiciones de suelo no eran buenas, tuvimos que hacer una especie de loza flotante para evitar cualquier tipo de fisuras”, detalló el secretario de Obras Públicas, Bernardo Landívar.