“Estamos trabajando en un programa integral en todo Malvinas Argentinas. Acá le estamos generando acceso a dos escuelas”, empezó diciendo el jefe comunal. Y explicó que, además, estos nuevos pavimentos completan tramas que eran de tierra y, una vez finalizados, darán conexión entre diferentes troncales de la localidad, El Callao y Batalla de Chacabuco, arterias que unen la ex Ruta 197 con el centro de Grand Bourg.

This site is protected by wp-copyrightpro.com