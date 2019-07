El Municipio de Vicente López hace hincapié en la práctica de esta reanimación, que permite a cualquier persona salvar vidas en caso de emergencias. No hace falta inscripción para asistir a la capacitación.

La jornada será jueves 25 de julio de 15 a 17 en Laprida 150, Vicente López, y es organizada por el SAME provincial en articulación con la Secretaría de Salud de Vicente López. Contará con distintos equipos de profesionales que brindarán charlas y ejercicios prácticos en reanimación cardiopulmonar, haciendo hincapié en el procedimiento a seguir en caso de una emergencia.