Luego del corte de cinta, el intendente distinguió con la entrega de una placa al socio fundador del Rotary Club de El Talar, Luis Erizaga, quien dijo: “Me siento muy contento y halagado por participar de la inauguración de un espacio con estas características que lleva el nombre del Rotary. Me genera mucha emoción ver crecer al barrio y que los vecinos podamos disfrutar de esta plaza”.

This site is protected by wp-copyrightpro.com