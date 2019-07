Por último, cerró: “La inseguridad es un realidad que tiene víctimas de carne y hueso a las que desde el Frente de Todos vamos a seguir defendiendo. Pilar necesita un gobierno que tenga la autoridad y la decisión política de hacerse cargo de este problema. Y eso es lo que Ducoté demostró no tener en esto tres años y medio”.

“Hoy es un joven que está internado porque recibió un tiro en la cabeza cuando volvía a su casa en Manuel Alberti. Es una mujer a la que le pegaron con un caño en la cabeza para sacarle la mochila. Cuántas víctimas pretenden que haya para actuar”, planteó Achával. Y refiriéndose a su propuesta en materia de seguridad, dijo que “por eso estamos proponiendo que durante nuestra gestión haya una nueva política de seguridad, que pueda manejarse de forma autónoma, y que tenga como eje central una Policía Local, organizada por el Intendente de manera que rinda cuentas a los pilarenses y no a los jefes de la policía bonaerense”.

“No hay anuncio capaz de tapar lo que hace tres años y medio vienen sufriendo miles de pilarenses en la calle”, advirtió. “Todos los días nuestro distrito se despierta con un nuevo caso de inseguridad. Y lo que vemos es un Intendente al que durante todo este tiempo se le pidió que se hiciera cargo de la situación y no lo hizo”, señaló.

“Ducoté se saca fotos mientras a un empleado del COM le pegan un tiro en la cabeza”, lanzó Achával