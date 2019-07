Juan Miletta, secretario de Hacienda de San Isidro, remarcó: “Adherimos siempre a las autonomías municipales. Los municipios ya no son simples intendencias sino que responden a la mayoría de las problemáticas prácticamente con recursos propios”.

“Si un municipio anda bien, la gente vive mucho mejor. Es fundamental tener agencias de recaudaciones municipales y una tasa de seguridad de inspección e higiene, porque todos los servicios indispensables que sostienen en gran parte los gobiernos municipales, como la salud, seguridad, educación y obras públicas, entre otros, no se sostienen sólo con el ABL del vecino ni sólo con aportes provinciales o de la Nación”, afirmó el intendente Gustavo Posse.