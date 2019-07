Y María, de barrio San Martín, agregó: “Vine a ver a mi hija Milagros, de 19 años. Esto me parece muy bueno, y ella está feliz. Acompañarla a ella también me hace feliz”.

El vecino Horacio dijo: “Vine a ver a mi hijo Gonzalo que participó de estilo libre representando al Polideportivo 8. Con mucha alegría, emoción, nervios, me parece maravilloso que lo puedan hacer para todos los papis y que los vecinos puedan venir más e incluirse en esto que es muy lindo”.

En tanto, Lisandro Kolodny, coordinador del área de Discapacidad en Deportes, expresó: “Como parte de la política de inclusión del Municipio, estamos haciendo el primer Torneo Inclusivo de Natación en el que participan personas con discapacidad y nadadores de los polideportivos 5, 6 y 8 como demostración que el deporte resalta las potencialidades y no las diferencias de cada uno. Es parte de un proyecto que se replica en Patín, con clases inclusivas, y los martes y jueves en el Polideportivo 5 con un grupo de entrenamiento en el que participan chicos y chicas del espacio más otro de chicos con discapacidad. Esto es imposible sin el acompañamiento de las familias, que buscamos educar para entender que la inclusión es un camino posible”.

El presidente del Concejo Deliberante, Santiago Aparicio, quien estuvo presente, dijo: “Estamos acá junto a más de 60 chicos, en una competencia inclusiva en la que participan personas con discapacidad. Nos pone muy contentos ver que pueden realizar esta actividad con tanto amor y pasión, incluyendo a todos. San Fernando con sus polideportivos, sus profesores y todas las actividades que tiene busca incluir a un montón de chicos que quizá no tengan oportunidad ni dinero para ir a un club privado, pero si a nuestros Polideportivos a disfrutar y mejorar su calidad de vida. La competencia es una excusa para integrar y poder juntar, pero lo más importante es que la familia se sienta integrada, los chicos se hagan amigos y tengan otras expectativas”.