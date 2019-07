En 2015, cuando La Porta también era candidato a intendente, colocó en una acción de marketing junto a Daniel Scioli una “piedra fundamental” para la construcción del nosocomio en San Miguel Oeste. Al perder las elecciones, el hombre desapareció dejando en el lugar una roca de 30 x 30. Cuatro años después, volvió al predio para atribuirse la obra que no completó.

Sin dudas, la comunicacional no es un fuerte de Francisco Antonio La Porta. Con un marco doméstico en las grabaciones y en sus fotografías, la política 3.0 es un terreno difícil para el ex diputado provincial. Ese grado de amateurismo se vio en el video publicado en sus redes este martes, grabado con celulares a hurtadillas, donde acompañado de dos personas entró de polizón a la obra del hospital de Santa María, anunciada por el intendente Jaime Méndez en 2018 y que avanza con fondos municipales.