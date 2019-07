El equipo del gobierno de Morón recorrió Morón, Castelar, Haedo, El Palomar y Villa Sarmiento. En ese marco, el jefe comunal contó: “Seguímos visitando los barrios porque es importante estar presentes y poder dialogar con los vecinos, porque sabemos que escuchándolos podemos continuar con nuestro plan de obras que las familias esperaron por años”, y agregó: “Hoy me voy muy contento porque Luciano, un emprendedor de Morón Sur, me contó que pudo concretar su proyecto de abrir su propio mercado y que ya está usando la aplicación Morón te cuida para aprovechar todos sus beneficios”.

