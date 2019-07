El precandidato a primer concejal de la lista que encabeza Ezequiel Pazos, Alexis Lívora, aseguró que la campaña de Juntos por el Cambio se enfocará en convocar a los vecinos para que vuelvan a participar en las elecciones, porque “hay un 70 por ciento que no apoya al gobierno de Mario Ishii, y a ellos queremos comunicarles que nuestro equipo quiere llegar al gobierno municipal para hacer las cosas bien”.

“Estamos muy contentos por el lanzamiento de nuestra lista, donde más de mil personas acudieron por sus propios medios, sin micros ni nadie que los lleve, solo para apoyar el proyecto de Ezequiel Pazos”, explicó el edil, quien encara la campaña “charlando con vecinos de todos los barrios, contándoles qué es lo que queremos para el distrito, y escuchando como respuestas la necesidad de que José C. Paz tiene que cambiar”.

“Sabemos que la situación económica está difícil, pero en esta elección se define más que la economía; se define si volvemos a estar aislados del mundo con un gobierno autoritario, o si seguimos creciendo con el respaldo internacional, respetando los valores, las instituciones y la República”, opinó Lívora.

Al respecto de la situación en el municipio, una mirada recurrente de los vecinos es que todos los barrios están olvidados, por lo tanto, dijo, “los ciudadanos deben elegir entre la desidia o una propuesta de trabajo y de crecimiento para el distrito”.

“A la gente le proponemos el equipo que en seis meses reconstruyó la Ruta 8, desde San Martín a Pilar, versus la gente que tardó 20 años en hacer la 197”, expresó.

El legislador confía en la viabilidad de administrar José C. Paz, a pesar de los recursos con los que cuenta el Municipio: “En 2015 contábamos con un presupuesto de 650 millones de pesos, y hoy es de casi $3 mil millones, eso gracias a que los fondos provinciales no se direccionan discrecionalmente a comunas del mismo color político”.

“Hay que trabajar muy duro para los que más lo necesitan, pero siempre pensando en el progreso, en el crecimiento en infraestructura y en la llegada de industrias que generen trabajo”, opinó el hombre de Cambiemos.

“Que un nene se enferme por tomar agua contaminada no puede ser considerado algo normal”, exclamó Lívora, y dijo que gran parte de los vecinos que no pagan las tasas lo hacen “enojados por no recibir ningún servicio brindado como contraprestación” por el gobierno local.

El referente confía en que la elección será limpia en el distrito, tomando en cuenta las experiencias de 2015 y 2017, pero de todos modos “estamos trabajando mucho en capacitación de fiscales y vamos a tener todas las escuelas cubiertas”.

Un cambio de administración en José C. Paz es posible, entiende, porque “hay muchísimos vecinos que están cansados de tantos años de abandono, y nuestro primer objetivo es convocarlos para que vuelvan a participar yendo a votar porque el poder es de la gente y no de los políticos”.

“Hay un 70 por ciento de vecinos que no apoya al gobierno de Mario Ishii, y nuestro trabajo se enfocará en comunicarles que nuestro equipo quiere hacer las cosas bien”, finalizó.