Federico Achával, candidato a Intendente por el Frente de Todos habló sobre la situación de inseguridad que atraviesa el distrito y la Provincia de Buenos Aires, y presentó sus primeras propuestas para abordar la problemática.

“Los delitos de la provincia aumentaron un 17% respecto al 2015. Estamos hablando de datos oficiales de la Procuración General”, explicó Achával. Y continuó: “En Pilar eso se siente. Porque además se suma la desidia de un Intendente que nunca supo manejar el tema. Si Villa Morra, que queda a diez cuadras de la municipalidad es tierra de nadie, imagínate los barrios más alejados. Con Ducoté al frente no hay quien se salve”.

Achával detalló que según los datos de la Procuración, aumentaron un 16% los robos, un 32% los secuestros extorsivos y un 60% los delitos contra la integridad sexual. “Aunque Ducoté invente estadísticas, una vez más la realidad supera a la campaña del verso. Hace unos días una peluquería de Villa Morra sufrió un asalto violento, ayer le pegaron un tiro en la cabeza a un joven de 20 años en Alberti, y a dos estudiantes del Verbo Divino le robaron el celular con arma de por medio”, enumeró Achával. “Y así venimos hace casi cuatro años, con un caso peor que otro. La gente no se olvida que en pleno centro de Pilar asesinaron a Fernando Novelli y nunca se esclareció el caso. O del caso de la chica de 13 años que violaron en Manzone y Ducoté le dijo a los padres que no podía iluminar ese baldío porque no le alcanzaba para las luces. Tampoco nos olvidamos que Pilar fue noticia nacional cuando una de las trillizas de oro se tuvo que tirar por un balcón porque le habían entrado a la casa, o que Piquín cansado de que le roben se quería ir a vivir a España”.

Hace años que Achával viene insistiendo con el tema de la inseguridad y aseguró que “Para terminar con este flagelo, hay que hacerse cargo, hay que ponerse al frente de la policia y hacer que funcione”.

Propuesta Local

“La inseguridad es un problema que no se aborda desde un solo lugar, desde nuestro espacio sabemos que es necesario generar más trabajo, inclusión, fortalecer los clubes de barrio y generar oportunidades para todos. Y eso va a ser prioritario en nuestra gestión”, aseguró el candidato. Y agregó: “Pero Ducoté no solo no hace eso sino que tampoco se hace cargo de tomar las riendas y ordenar el municipio hacia adentro”, explicó Achával.

En ese sentido Achával detalló los principales puntos de lo que implicaría implementar una Policía Local y asumió compromisos para su gestión: “Dentro de los 90 días de comenzada la gestión, voy a presentar en el Concejo Deliberante la estrategia de seguridad municipal para los 4 años de gestión. Y me comprometo a rendir cuentas permanentemente respecto de los resultados de la estrategia que haya planteado”.

En cuanto al Jefe de la Policía, explicó que “Se deberá seleccionar en audiencia pública, en la que deberá presentar un plan institucional para ejecutar la estrategia de seguridad municipal dictada por el Intendente. Como el plan tendrá metas e indicadores, se podrá evaluar su implementación y nivel de éxito”.

Además Achával habló de un sistema de evaluación de desempeño de cada uno de los integrantes de la Policía de Pilar “deberán ser calificados por superiores, pares, subalternos y vecinos, para tener, para tener una evaluación de 360° y premiar a aquellos que se hayan destacado”.

En cuanto al financiamiento, el concejal explicó que “se deberá incluir en el acuerdo por la coparticipación municipal de impuestos, de modo que la provincia contribuya al financiamiento”. Y justificó: “La seguridad es una de las problemáticas más urgentes de la Provincia, y se necesitan herramientas para dar respuestas, siendo que el municipio es el primer mostrador al que acude el vecino”.

También habló de la necesidad de tener sistematizada la información y el análisis de los delitos, a través de un área de Análisis Criminal: “queremos que sean profesionales civiles los que analicen los datos de distintas fuentes, como denuncias, reportes, compañías de seguros, escuelas y otras, de modo de actualizar permanentemente los patrones delictuales y monitorear las acciones de la policía en base a eso”.

Por último, Achával afirmó que “Pilar necesita una nueva política de seguridad, que tenga como eje central una Policía Local, organizada por el Intendente de manera que rinda cuentas a los pilarenses y no a los jefes de la policía bonaerense”.