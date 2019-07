Se trata de la calle Carola Lorenzini y arterias aledañas. Este trabajo favorece la circulación teniendo en cuenta la cercanía con la Ruta 202. Contará además con obra hidráulica para evitar problemas los días de lluvia.

El intendente de Malvinas Argentinas, Leo Nardini, visitó una nueva obra de pavimentación que se realiza en el barrio Barilari, de la localidad de Los Polvorines. Las arterias sobre las cuales se trabaja son Lorenzini, entre Rawson y General Lemos, unas tres cuadras; una cuadra de Rawson, entre Lorenzini y eje medianero de la fracción; Pedraza, entre Los Eucaliptus y eje medianero de la fracción, unas dos cuadras; y dos cuadras de Argerich, entre Los Eucaliptus y eje medianero de la fracción.

El jefe comunal comentó: “Este era un compromiso que habíamos tomado con los vecinos quienes no creían que íbamos a hacer esta obra. Yo les pedía paciencia porque no podíamos solucionar lo que no se hizo en 40 años en un breve lapso de gestión, pero el compromiso y la palabra estaban y lo íbamos a llevar adelante”.

La obra incluye no solo el pavimento sino también obra hidráulica. “Son más de 300 metros de cañería que conectan con el arroyo, porque cada vez que llovía la gente se inundaba. Eso va a ser parte del pasado y esa problemática ya no va a existir. Nos pone muy felices que ellos estén contentos y entre todos poder avanzar”, aseguró el intendente.

Además, Leo Nardini hizo mención de que había estado en este barrio apenas asumió por un viejo reclamo de los vecinos respecto de la tranquilidad de la zona: “Tenían el problema de los boliches ubicados sobre la Ruta 202 que generaron una complicación en un barrio muy tranquilo. Trabajamos en eso y se impidió que se abran más, todo para buscar la armonía de este lugar”. Y se enfocó en la seguridad: “Una vez finalizada esta obra haremos la colocación de luminarias para más prevención del delito”.