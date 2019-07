Soledad ‘Pupi’ Durand, precandidata a concejal por una de las listas locales del Frente de Todos, conversó con SMnoticias y se refirió a la unidad lograda en el espacio y a la interna en San Isidro. Asimismo, la dirigente del Frente Renovador analizó el contexto económico y cuestionó el rol del Municipio a la hora de mitigar los impactos de la crisis.

Inicialmente, sobre el acuerdo logrado por el Frente de Todos a nivel nacional provincial y en el distrito, la primer precandidata a concejal declaró: “La situación de gravedad que nos deja este gobierno amerita esfuerzos de todos los sectores y eso hizo cada espacio que integra el Frente de Todos”. “Lo hemos hecho a nivel nacional y provincial, y también a nivel local. Dejamos de lado legítimas aspiraciones en pos de construir una alternativa seria que permita salir de la situación terrible que están sufriendo muchos vecinos”, remarcó.

“Más allá de la identidad de cada espacio y del trabajo realizado, en el fondo, el norte de todas las fuerzas que componen el Frente de Todos fue la búsqueda de justicia social”, consideró, y entendió que “podemos tener identidades propias y diferentes, y de hecho así nació el Frente Renovador, marcando diferencias con lo que ocurría dentro el Frente para la Victoria, pero más allá de esos hoy todos tiramos para el mismo lado”.

“En San Isidro tenemos 16 barrios en situación de extrema vulnerabilidad y un sector que viene siendo castigado sistemáticamente por este gobierno. La realidad es que no se trata solo de luchar por los más necesitados, sino de darles una respuesta a esos vecinos que se vienen quedando sin trabajo, o que su sueldo no les alcanza golpeados por la inflación y los tarifazos y tienen enfrente Estado ausente en todos sus niveles”, agregó Durand.

“Me hubiese encantado que el Frente Renovador impulse la candidatura presidencial de Sergio Massa”, reconoció, y aseguró que cree “en ese proyecto”. A su vez, opinó que el acuerdo “no es una pérdida de identidad”. “Estamos aunando esfuerzos frente al desastre que estamos viviendo. Todos los días vemos consecuencias del modelo de este gobierno”, como el cierre de fábricas y locales en los centros comerciales de Martínez o San Isidro, y el aumento del desempleo”, expuso, y lanzó: “La realidad golpea y no se puede tapar. La campaña del miedo que se hizo en el 2015 quedó corta”.

Para quien encabeza la nómina de postulantes a concejales, frente a la crisis “el Estado local podría hacer más”, y ejemplificó: “Hoy conversé con una vecina que quiere poner una peluquería en su casa y no tiene hoy apoyo de nadie para hacerlo. Y como el caso de ella hay cientos de casos así, que deberían encontrar ayuda del gobierno local”. “No hay apoyo a los vecinos que se quedaron sin trabajo, como por ejemplo con eximiciones de tasas municipales o programas de reinserción laboral. Tampoco hay eximiciones para pymes o comercios a fin de fomentar el empleo local”, añadió.

“Desde lo local se pueden tomar medidas”, enfatizó, y subrayó que a fin del año pasado “el Frente Renovador logró que se apruebe el proyecto para que este año el ABL no aumente más que la inflación”. “Pudimos hacerlo porque el possismo ya no tiene mayoría en el Concejo Deliberante y tuvo que consensuar las ordenanzas Fiscal e Impositivas con otras fuerzas. Fue algo histórico e impulsado por nuestro espacio desde el Concejo Deliberante”, sentenció.

En esa línea, ante la pregunta vinculada a esos acercamientos con el oficialismo, la dirigente massista indicó: “Nosotros representamos a los vecinos, y si la búsqueda de consensos es la herramienta para lograr beneficios para los vecinos bienvenidos sean los consensos con el possismo y con todos los espacios”. “No estamos para ver qué espacio es más opositor”, manifestó, pero aclaró que “la denuncia penal que pesa sobre el intendente la hizo” la ex concejal Marcela Durrieu y el Frente Renovador, que en el distrito conduce Sebastián Galmarini.

“Tenemos uno cuentos laureles como opositores, pero ese no es nuestro norte, sino representar a los vecinos”, comentó, y prosiguió: “No tenemos en cuenta esas acusaciones que nos marcan como cercanos al possismo. Apuntamos a representar a los sanisidrenses de la mejor manera”.

Ya en otro orden de cosas, ante la consulta sobre la interna local del Frente de Todos, Soledad ‘Pupi’ Durand afirmó que “nuestra lista es la oficial y la de la unidad, en la que confluyen el 95 por ciento de las fuerzas que componen el Frente de Todos”. “No entendemos porque el resto de los espacios no están con nosotros”, disparó, y reveló que “todos acordamos trabajar juntos”. “Tenemos en nuestra lista a La Cámpora, organizaciones sociales como la CTEP, el Partido Justicialista, el Peronismo Kirchnerista y el Frente Renovador. No encuentro otro justificativo para la interna que el capricho”, afirmó.

“Todos cedimos algo e hicimos sacrificios. Fijamos un norte que es terminar con este gobierno en las urnas. Que así no lo hayan podido entender del otro lado es una pena. Nos enfrentaremos en las PASO a quienes no quisieron ser parte de esto”, agregó.

La precandidata consideró también que “nuestra lista es histórica”, en tanto lleva “a una candidata a intendente mujer, que es Fernanda Miño, y yo encabezo la lista de concejales”. “Tener dos mujeres al frente es algo que nunca pasó. Eso es una victoria de todas las mujeres, no solo de las que representamos dentro de nuestros espacios políticos”, destacó.

“Como Frente Renovador hemos luchado mucho por la Ley de Paridad y la cuestión de género en general. Este año logramos que se sancione la ordenanza que crea un programa de lucha contra la violencia de género a nivel municipal. El programa tiene una asignación de 250 millones de pesos, a instancia del Frente Renovador, y queremos saber que se hizo y que se está haciendo con ese dinero”, explicó. “Hasta hace mucho tiempo la Dirección de la Mujer no tenía presupuesto asignado”, recordó, y cuestionó: “Un banco rojo ayuda a visibilizar, pero con eso no se resuelve todo”. “Hay muchísimo por atender, y en todos los barrios las mujeres están sufriendo y no tienen a dónde acudir. Muchas van a refugios de distritos vecinos porque el Estado local no da una respuesta en este tema. Es una bandera que vamos a seguir sosteniendo y buscando que se amplíe”, resumió.

Para finalizar, respecto del rol del vecinalismo, que en la última elección fue la segunda fuerza, ‘Pupi’ Durand sostuvo que “Convocación Cívica es también Cambiemos”. “En la lista participa Ramón Lanús, titular del AABE, y el ex possista Carlos Castellano. Lo que había empezado como un movimiento vecinal y genuino hoy vemos que terminó deformándose”, chicaneó.

“Hoy la discusión es sobre quienes están a favor y quienes en contra de este modelo de desindustrialización, de exclusión y marginación, que nosotros queremos que se termine el 10 de diciembre”, continuó, dejando entrever que la polarización será entre Juntos por el Cambio y el Frente de Todos. “Los vecinos realmente la están pasando mal. Tengo mucha expectativa por la elección que podamos hacer. Queremos ser gobierno en San Isidro, o si no poder modificar el equilibrio del Concejo Deliberante, para generar respuestas a los vecinos desde el Legislativo”, cerró.