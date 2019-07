Por otra parte opinó que “lo que está en juego en estas elecciones es un modelo de país donde queremos vivir, muy distinto al que plantea la opción del kirchnerismo”. “A María Eugenia Vidal y Mauricio Macri los veo bien, enfocados, trabajando en equipo. Ese trabajo en equipo entre Nación y Provincia no tiene precedentes”, afirmó.

Minutos antes, en conversación con radio La Red, había declarado: “Nosotros estamos con timbreos habituales, como Iitendente nos sirve para relevar inquietudes y pedidos”. Y sostuvo que “más allá de que no sea campaña, siempre hacemos timbreos de gestión, el de hoy también es timbreo de gestión”.