El evento, en el que participaron alrededor de 170 alumnos acompañados de sus familias, integró a los de las escuelas del deporte convencional y de discapacidad, y se disputó en las canchas del Polideportivo 1.

El Torneo de Tenis Interpolis Inclusivo, organizado por la Escuela Municipal de Tenis de San Fernando, se disputó en el Polideportivo 1, sito en Intendente Arnoldi y Pasteur. Convocó a un gran número de familias, que acompañaron a 170 alumnos -tanto de las escuelas convencionales como de discapacidad- que practican Tenis en los distintos polideportivos de San Fernando.

El coordinador de la Escuela Municipal de Tenis, Lisandro Kolodny, dijo: “Es el primer torneo interpolis inclusivo que se hace en el año, donde participa la Escuela Municipal de Tenis que funciona en los polideportivos 1, 3, 6 y 7, y además hemos incluido a la Escuela de Tenis para Personas con Discapacidad que funciona en este Polideportivo 1”.

Y agregó: “En la actividad, entre ambas escuelas, tenemos 300 chicos de entre 4 y 21 años, y la de discapacidad sin límite de edad. Hoy, tenemos una asistencia de entre 160 y 170 chicos acompañados por sus familiares”.

“Justamente, lo que estamos trabajando es que el deporte es un camino de unión, donde en este caso el Tenis se juega exactamente con las mismas reglas, lo único que las personas con discapacidad no tienen límite de edad, por lo que puede jugar un chico de 10 años con una persona de 30. Está demostrado que esta es la única manera real de hacer inclusión dónde todos participan de acuerdo a sus posibilidades”, explicó el funcionario.

“Hay cuatro niveles, Jardín de Tenis y canchas Roja, Naranja y Verde de acuerdo a la edad y características. Lo más importante de este interpolis es que no habrá copas ni medallas, porque lo que estamos buscando es que los alumnos jueguen la mayor cantidad de partidos single y doble, acostumbrándose a practicar este deporte”.

Carolina, profesora de las escuelas del deporte convencional y de discapacidad, expresó: “La verdad que es muy lindo trabajar acá, por la calidad de los chicos, el amor que dan, y verlos crecer cada día, es impagable. Y estoy muy contenta porque vinieron un montón de padres, que es súper valorable, un domingo a la mañana con frío”.

En cuanto a los alumnos que participaron, Ezequiel dijo: “Está buenísimo, la paso re bién acá. Desde que empecé Tenis en el Polideportivo 6 progresé un montón, pero me falta mucho todavía”.

Y su compañero Elián agregó: “Estoy en el Polideportivo 7, y mi experiencia es buenísima, me encanta venir a jugar a este ‘poli’ y venir a entrenar con el profe Joel que me corrige todos los golpes y me ayuda a practicar para seguir progresando. El tenis me gusta desde que empecé a los 6 años, jugaba con mi hermano hasta que empecé a venir y me dicen que ya estoy para disputar partidos más competitivos”.

Los alumnos con discapacidad también opinaron, como Maxi, quien dijo: “Es una experiencia que me gusta hacerla, me encanta. Practico hace poquito, estoy aprendiendo, y tengo un montón de amigos. Para nosotros es una diversión, un juego”.

Y Emanuel, su compañero, agregó: “Entrenamos los lunes y miércoles con la profesora Carolina, viendo el tema de los saques. Es lindo estar acá con los chicos en este torneo con la familia, que nos está cuidando. Es una alegría inmensa. Ojalá todos vengan, porque es algo muy importante. Los profes trabajan para darnos lo mejor”.

Verónica, que acompañó a su hijo Benjamín que juega tenis en el Polideportivo 6, opinó: “Me parece fantástico, es una buena oportunidad para poder acceder al deporte, y justamente en uno que a veces es bastante inaccesible. Él está feliz de poder hacerlo, y nosotros también”.

Rodolfo agregó: “Vine a ver a mis hijos Elián y Tobías que están en cancha Verde, disfrutando de este encuentro interpolis que está muy bueno, porque integra a los chicos. La verdad que es una buena oportunidad para que puedan acercarse al deporte a través del Municipio, y nosotros agradecidos por todo este movimiento que han logrado a través de los Polideportivos. Y Tobías, el mayor, además de Tenis hace Natación y pertenece al equipo de San Fernando, lo que es un orgullo para nosotros”.

Kolodny finalizó recordando que la Escuela de Tenis -tanto la convencional como las de personas con discapacidad- seguirá funcionando durante las vacaciones de invierno.