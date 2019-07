Un fuerte accidente ocurrió esta mañana en José C. Paz, cuando un vehículo se estrelló contra un...

No, en serio, no es de chocolate, es un lodazal, uno de los miles por los que deben transitar los vecinos...

Esta semana, luego de la presencia de la televisión, dos camiones del gobierno municipal se hicieron presentes en el lugar “para la foto”. No hay un plan de saneamiento ni mucho menos interés en brindar un servicio de recolección digno. Para colmo, los vecinos se enferman y se encuentran con cascaras camufladas de hospitales, sin profesionales ni instrumental, por lo que deben acudir a la salud pública de distritos vecinos.

Los barrios Los Hornos y Nestor Kirchner están tapados por la basura. Después de la presencia de medios nacionales, dos camiones del Municipio hicieron un acting de limpieza pero solo fueron para las cámaras y no sanearon nada. Los vecinos sufren la dejadez del gobierno de Mario Ishii y la contaminación latente.

Sin reacción de la Intendencia, siguen creciendo los basurales en José C. Paz