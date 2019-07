El intendente Julio Zamora firmó un convenio con la empresa, que ofrecerá un descuento del 5 por ciento los sábados, domingos y lunes con todos los medios de pago. Los vecinos que tengan la credencial podrán hacer uso del beneficio. En caso de no contar con ella, se puede tramitar de forma gratuita a través de la web.

This site is protected by wp-copyrightpro.com