Eduardo Chávez, vecino de Don Torcuato, dijo: “Me genera mucha alegría lo que hizo el Municipio porque esto significa un mejor futuro para los chicos. Es importante el domo de seguridad que colocaron para vigilar que nadie haga algo indebido”. Por su parte, Lucia Estévez, comentó: “La verdad que me encantó como renovaron todo. Los niños a la salida del jardín ahora tienen un lugar para divertirse sanamente”.

This site is protected by wp-copyrightpro.com