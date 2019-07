Tras la caminata, en la que varios de vecinos se acercaron a brindarles su apoyo, llegaron al local partidario donde mantuvieron una charla con Juan Frumento, padre de Leonel, víctima de la tragedia de Once. Allí, Rey, Frumento y Delfino hablaron sobre la causa de la tragedia que aún hoy les duele a todos los argentinos.

“Los que amamos nuestra Provincia estamos juntos y es por eso que hoy vine a caminar con Lucas. Para que el pasado no vuelva a robarnos el futuro tenemos que trabajar todos juntos en pos del cambio y es muy importante ir a votar en las PASO”, aseguró Rey.

“Cuando el dinero de la gente no se lo lleva la corrupción se ve reflejado en obras como esta. En octubre los argentinos vamos a poder elegir qué tipo de país queremos y reafirmar que esta es la senda correcta”, dijo Delfino.

A menos de un mes de las PASO, María Luján Rey, cara visible de los padres de las víctimas de la tragedia de Once y hoy candidata a diputada nacional, visitó Hurlingham en una clara muestra de apoyo a Lucas Delfino.

La candidata a diputada por la provincia de Buenos Aires llegó al distrito en el renovado tren San Martín, acompañada por el candidato a intendente. Además, se reunió con concejales y Juan Frumento, padre de una de las víctimas de la tragedia de Once.