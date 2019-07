Es la encabezada por el ex funcionario de la Comuna, Ricardo Tejerina, y cuenta con el respaldo del concejal...

Tres de Febrero es además uno de los 107 distritos donde la Provincia puso en marcha el Same para brindar atención médica de calidad y a tiempo en casos de accidentes o urgencias en la vía pública. Este servicio funciona desde marzo de 2017, y para su implementación el Estado bonaerense entregó 9 ambulancias e invirtió 41 millones de pesos.