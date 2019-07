Sobre la tarea legislativa, el titular del Cuerpo dijo que con la oposición “tratamos de construir desde hace siete años un trabajo sano, y este año electoral se pueden dar rispideces las que no creo que puedan generar grandes conflictos”. De todas formas dijo que al margen de la campaña siguen trabajando para “los 500 mil vecinos que están más interesados en que le solucionemos los problemas”.

Tras la derrota del peronismo en 2015 y 2017, “hoy nuestros militantes están en la calle, donde a los vecinos le podemos contar obras como las plazas renovafas; el bajo nivel de Chilavert y el próximo inaugurarse en Villa Ballester; pavimentos y reconversión lumínica a led; el ensanche de Av. 25 de Mayo, Pedriel y Presidente Perón; entre otras acciones de gobierno”. “Mientras gestiones como la de Horacio Rodríguez Larreta cierran sus escuelas de danza, San Martín le da una oferta cultural, social y deportiva a la comunidad”, sostuvo el concejal, quien también denunció el cierre de espacios culturales en Vicente López y San Isidro, donde vecinos de esos partidos ahora acuden a San Martín. Además adelantó que el ex tiro federal se convertirá en “nuestro tercer complejo polideportivo”, como también se iniciarán la construcción de un centro oftalmológico, y tras audiencias públicas, dos pasos bajo nivel en San Martín centro.

“A partir del 2017 hicimos una construcción con el objetivo de unir al peronismo, y así fue como pudimos lograr mayoría en el Concejo Deliberante y luego, en el cierre de listas del día 22 de junio”, situación que no asombró, a su parecer, y que se logró gracias a la generosidad de los distintos espacios.