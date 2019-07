La orden del municipio prohíbe la venta de bebidas alcohólicas a comercios ubicados a 200 metros a la redonda de las plazas Mitre (Central), Carretas (Muñiz), y corredor aeróbico (Bella Vista). Es la misma medida que toma la comuna durante el Día de la Primavera para evitar desmanes. Se adoptó en esta oportunidad porque el Día del Amigo cayó sábado.

La prohibición no corre para todo el distrito, como se informó en redes sociales, si no para locales ubicados cercanos a puntos céntricos. “Desde que lo pusimos en práctica, en San Miguel ya no hay más bataholas durante días festivos”, sostienen desde la comuna.

La medida rige hasta las 23 horas, ya que la Ley provincial 11.825 prohíbe la “venta, expendio o suministro a cualquier título y la entrega a domicilio de bebidas alcohólicas para ser consumidas fuera del establecimiento donde se realice la venta a partir de las 23 y hasta las 10 del día siguiente”.