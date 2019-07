“Me encantó participar de los talleres porque me sentí cómoda con el grupo, con los docentes y además hay un nivel de enseñanza muy profesional”, señaló Elizabeth, vecina de Rincón de Milberg quien se capacitó en Manicuría. A su tiempo, Fernando, profesor de Fotografía, agradeció al Municipio por el apoyo a la comunidad y añadió: “Todos los años vemos que los cursos crecen y cada vez son más personas las que se interesan”.

Celeste Fazio, vecina de Ricardo Rojas que se capacitó en Diseño de Indumentaria, destacó la importancia del Tigre Instituto Formativo para formarse y dijo: “Esto es muy bueno porque te permite tener herramientas para encontrar trabajo o generar uno propio. La ropa que uso la hago yo y es gracias a lo aprendido aquí”. Por su parte, Eduardo Rivero, de Troncos del Talar, comentó: “Hice la instrucción en Refrigeración y estoy agradecido con la oportunidad que me dieron. Tengo 52 años y creí que no iba a poder ser partícipe de algo como esto”.