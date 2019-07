“Juntos, estamos haciendo historia. Hoy, nos estamos poniendo de pie”, enfatizó esta mañana el presidente Mauricio Macri al participar, junto a la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, de la inauguración de una nueva planta de producción de la empresa alimentaria Molinos Río de la Plata.

El jefe de Estado puntualizó que los argentinos “estamos ante la oportunidad única de ratificar nuestro compromiso con el futuro”.

Remarcó que hace tres años y medio el gobierno inició “un cambio estructural, responsable, poniendo la verdad por encima de todo y respetándonos unos a otros”. “Porque no hay nación posible si no podemos respetarnos, si no podemos convivir en paz”, sostuvo.

Macri destacó que la modernización de la planta ubicada en el partido bonaerense de Esteban Echeverría, es una nueva “apuesta a la Argentina y a los argentinos”, con la meta de “generar trabajo” de calidad.

Puso de relieve que los empresarios confiaron en el potencial de sus recursos humanos y “en un momento que era difícil para nuestro país”. “Pero, como solemos hacer los argentinos en los peores momentos, ustedes empujaron más que nunca, y lo hicieron junto con millones de argentinos en todo el país”, afirmó.

Dijo que “sabíamos que la tormenta iba a pasar y que teníamos que seguir trabajando, como lo hicimos siempre, porque es la única manera para salir adelante”.

Sostuvo que, a diferencia de otros momentos, “esta vez lo que nos espera del otro lado del río es distinto, un país preparado para el futuro, con bases sólidas sobre las cuales pararnos para crecer”.

La firma invirtió 1200 millones de pesos en la construcción de un almacén completamente robotizado y de una nueva línea de producción de última tecnología de snacks saludables. El proceso ocupó a 350 trabajadores pertenecientes a pequeñas y medianas empresas.

“No hay nada más valioso que eso, por más chiquito que parezca el trabajo, ser parte de algo más grande y fundamental que es poner en marcha un país entero”, afirmó. “Esa es la gran meta por la que venimos trabajando. Para eso hacemos todo lo que hacemos”, subrayó.

En esa línea mencionó el histórico acuerdo comercial que el Mercosur alcanzó a fin del mes pasado con la Unión Europea durante la presidencia pro témpore de la Argentina después de 20 años de conversaciones.

“En los próximos años vamos a multiplicar la cantidad de consumidores a los que podemos llegar con productos de calidad”, señaló. Y ratificó que “frente a aquellos que dudan de este acuerdo, que es un puente hacia el futuro y el desarrollo, da tiempo suficiente para los que necesitan adaptarse a un sistema abierto y competitivo”.

Hizo hincapié, además, en el impulso que el gobierno le está dando, especialmente a las pymes y a los emprendedores, a través de diferentes medidas como baja de impuestos y otras medidas que reducen la burocracia para facilitar las exportaciones.

Del mismo modo, citó la recuperación del ferrocarril Belgrano Cargas, que ya volvió a pasar “por pueblos que habían quedado abandonados y que hoy empiezan a escuchar de nuevo el ruido del tren”.

“Todos los días transportamos un poco más, lo que significa en todos los casos que exportamos un poco más”, apuntó sobre los beneficios que ese ferrocarril lleva a las economías regionales por la reducción de costos y tiempos de viaje.

“Esto está pasando porque los argentinos elegimos dejar de patear los problemas para adelante y encarar los desafíos juntos, dialogando, poniéndonos de acuerdo para establecer reglas claras y dar previsibilidad”, recalcó el presidente, y dijo que “aprendimos a pensar en el largo plazo, no en el atajo o en el camino fácil” y que “entendimos que lo que vale, cuesta”.

En tanto, la gobernadora Vidal puntualizó que “este es el camino que elegimos hace tres años y medio y por el que queremos seguir”. “Un camino de esfuerzo, de perseverancia, de hacer las cosas cada vez mejor, porque haciendo las cosas cada vez mejor vamos a estar mejor”, añadió.

Y enfatizó que para la alcanzar la Argentina plena “no hay atajo, no hay falsa promesa, no hay que mentir, ni buscar un pasado que nos pueda llevar a un lugar mejor”.

Participaron del acto el presidente de Molinos Rio de la Plata, el subsecretario Social de Tierras, Urbanismo y Vivienda de la Provincia, Evert Van Tooren; y empleados de la firma.

Molinos Río de la Plata es una compañía argentina con 2900 empleados directos, que forma parte del Grupo Pérez Companc, y solamente en 2018 realizó inversiones por más de 300 millones de dólares.