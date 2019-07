El Intendente recorrió esta mañana la obra que constituye la descarga final del colector pluvial que recorre el cañadón del ex ferrocarril Urquiza. Allí se encausarán y se derivarán al río todos los desagües pluviales que vuelcan al sector, desde Avenida Lavalle hasta Justa Lima en canales entubados y desde Justa Lima a la zona baja, con tres grandes saltos hidráulicos con sus respectivos conductos cubiertos y su posterior entubamiento.

“Se trata de una obra muy importante, que no se verá porque estará enterrada. Así eliminamos la compuerta que está ubicada debajo del puente de Justa Lima y mejoramos la situación de toda Villa Florida”, señaló Cáffaro, quien adelantó que todo el cañadón formará parte del Parque Urbano.

Se trata de la mayor obra hidráulica que el Municipio está llevando a cabo porque no sólo aliviará el conducto existente y así evitar que colapse la zona baja de la ciudad los días con mucha lluvia, sino que también permitirá seguir avanzando con el Parque Urbano desde Lavalle hasta la Costanera.

El Intendente Osvaldo Cáffaro recorrió la obra de desagües pluviales que se está construyendo sobre el ex cañadón del ferrocarril Urquiza.