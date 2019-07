Luego finalizó “Porque nos negamos a seguir viviendo como hasta ahora, en estas elecciones los trabajadores tenemos que darle un gran mensaje a los políticos de los empresarios y de los ricos. No tenemos que caer en la trampa del mal menor que llevó al país a contar con un 35 % de pobreza, más de la mitad de los trabajadores precarizados, con una sistema de salud, educación y la vivienda en decadencia con barrios ni siquiera urbanizados. Nuestras condiciones de vida no van a cambiar ni con los Fernández ni con Macri que nos quieren imponer una tramposa palatización para luego subordinarse a los planes del FMI. Por eso tenemos que darle fuerza al FIT Unidad para construir una alternativa política de los trabajadores, para dar vuelta la historia. Porque necesitamos una izquierda fuerte, te invitamos a ser parte de nuestra campaña para darlo vuelta todo”.

Y añadió que por esto “desde el FIT Unidad planteamos que hay que invertir las prioridades. No podemos permitir pagarle al FMI una deuda que no es nuestra. Las prioridades tienen que ser la salud, la educación, la vivienda.”

Victor Ottoboni, trabajador de Fate y vecino de la zona nos dice: “Esto es responsabilidad de las empresas que hacen negocios millonarios con los servicios básicos de la clase trabajadora. Nuestros hijos no tienen gas en las escuelas. Los docentes le dan clase a nuestros pibes temblando de frío. Explotan garrafas, mueren maestros. No podemos resignarnos a vivir de esta manera”.

La situación se agrava todos los días. Hay familias que no pueden pagar las altas tarifas de los servicios que además son deplorables. Nada de lo que venden políticos como Andreotti o los candidatos del Pro es real.

Los vecinos tienen un medidor comunitario y viven el peligro de estar conectados de manera precaria e informal. La precariedad de la vida que no les importa a los que gobiernan.

Presidente Perón es un barrio obrero que no cuenta con conexión a la red de gas, por lo que los vecinos deben abastecerse con gas envasado, pero comprar una garrafa es cada día más inaccesible, entonces dependen casi exclusivamente del sistema eléctrico para poder calefaccionarse y cocinar.