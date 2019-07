“Con este equipo nosotros vamos a no sólo poder hacer los diagnósticos de los pacientes en menor tiempo sino también incorporar nuevas técnicas que permanentemente se van generando. Lo que antes nos llevaba una semana del trabajo de un técnico, hoy lo resolvemos en menos de un día de trabajo”, sostuvo Nora Falcoff, jefa de servicio de Anatomía Patológica.

Durante la recorrida por el área de Anatomía Patológica del Hospital Houssay, la cual adquirió nuevo equipamiento para el análisis automatizado para distintos portaobjetos con muestras de distintos análisis, el intendente de Vicente López, Jorge Macri, subrayó que “llevar adelante obras para mejorar nuestro sistema de salud es, sin dudas, una de nuestras principales prioridades de gestión, pero sabemos que esto solo no alcanza, por eso tenemos que incorporar equipamiento para acompañar estas transformaciones”.