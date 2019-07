“En Pilar la polarización la da la figura de la ex presidenta, pero en la elección no se va a dar, porque al momento de votar el vecino va a reconocer las obras que hizo esta gestión, principalmente el Hospital Maternal, una obra que va a cambiar el sistema de salud de Pilar. Las obras van a seguir y los vecinos están contentos, por eso acompañamos a Nicolás Ducoté”, cerró.

Finalmente, Inés Ricci tocó el tema de la polarización y opinó que hoy “el intendente Nicolás Duicoté está muy por encima del candidato a intendente del Frente de Todos”, Federico Achával. No obstante, reconoció que “en distintos puntos de Pilar la imagen de Cristina Kirchner es muy fuerte, y eso hace que se fortalezca la lista local” del peronismo. Para ella, esa polarización está vinculada “a los medios nacionales y a la publicidad”.

En esa línea, destacó a Miguel Gamboa, “de quien conozco su trabajo y de su permanente contacto con el vecino”; a Diego Vivas, de la zona de Manuel Alberti; y Norma Ramos y Donisia Cabrera, militantes peronistas de Derqui. “Son gente que trabaja para la comunidad. Todos, junto al intendente, tenemos el mismo pensamiento, que es hacer. Hoy la gente quiere funcionarios y concejales que trabajen para ellos”, analizó. También señaló que “en nuestra lista no vas a encontrar personas asociadas a causas judiciales”. “El vecino tiene que informarse antes de votar y averiguar si los candidatos están vinculados al trabajo o a la corrupción”, lanzó.

“La lista del Frente de Todos propone volver a un modelo parecido al de la anterior gestión. La gente no es tonta y se da cuenta de eso y va a apostar por este cambio, que al principio empezó lento pero ahora va a avanzando rápidamente. No hay que desperdiciar esta posibilidad”, sintetizó.

A su vez, la dirigente ponderó obras en escuelas de Pilar; la realización de asfaltos con cordón y veredas, las mejoras en la Ruta 234; “que era un desastre y hoy está terminada, lo mismo que la Ruta 8, renovada en casi su totalidad”. “Son obras que la gente tiene que reconocer con su voto”, declaró, y subrayó: “Hoy se puede ver el progreso en Pilar. Vamos por el buen camino y voy a trabajar para que la gestión mejore. Es un momento de apostar por la continuidad, no de volver al pasado”.

“Él lo está haciendo con su equipo, pero todavía hay sectores a los que no llegó, por ejemplo en mi propio barrio, donde recién hoy se van a colocar alarmas vecinales”, ilustró. “Acordamos hacer ese trabajo, y de hecho lo estamos haciendo. Ese es el ensamble que estábamos buscando y que se materializó con el segundo lugar en la lista de precandidatos a concejales que ocupo”, completó.

“Es un momento de apostar por la continuidad, no de volver al pasado”, afirmó Ricci