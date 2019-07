Después del asalto a una peluquería del barrio de Villa Morra, y de los últimos hechos de inseguridad ocurridos en la zona en el último tiempo, Federico Achával apuntó contra la gestión de Ducoté y dijo:

“No se puede vivir con miedo a que te golpeen, a que te maten, a que te pongan un revólver en la cabeza para sacarte lo que ganaste en un día entero de trabajo”. “Estamos hablando de robos que vienen repitiéndose hace mucho, en una zona que además está a pocas cuadras de la Municipalidad, y que todavía el Intendente no hizo nada”, señaló.

“¿De qué sirve un COM en la Panamericana, con un alquiler millonario, si en los barrios a los vecinos no se les puede garantizar seguridad?”, planteó. Achával se refirió al asalto que, días atrás, sufrió la propietaria de una inmobiliaria: “No podemos dejar que en Pilar sea normal escuchar que a una mujer la golpean brutalmente para sacarle plata”. “O, como pasó unos días atrás, que secuestraron a una joven para robarle el auto”, agregó. “No queremos que los vecinos de Villa Morra, ni de ningún otro barrio, tengan que vivir así”, remato.

El candidato del Frente de Todos fue contundente: “Ducoté es el Intendente que gastó millones en su seguridad personal, ¿con qué cara mira ahora a todas esas víctimas de la inseguridad?”. “Hace poco publicaba emocionado la incorporación de 10 bicicletas para patrullar. Es poco serio, pero además es de una falta de sensibilidad y de contacto con la realidad”, siguió.

“Hace años venimos pidiéndole a Ducote que solucione el problema de la inseguridad, que tome las riendas de la situación en serio y resuelva el problema de fondo”, marcó.

Para cerrar dijo: “Los vecinos no pueden esperar más no vivir de promesas. No pueden estar en su casa preguntándose quién será la próxima víctima mientras el Intendente niega la situación y se dedica a hacer campaña”. Y por eso afirmó que “En el Frente de Todos vamos a representar a todos aquellos que quieren volver a vivir tranquilos. Su seguridad es nuestro compromiso”.