Asimismo, otros vecinos del barrio apuntaron contra las ex parejas de la madre, quienes al parecer también habían sometido a la menor.

“La nena era una esclava de la madre. Ella nunca quiso a ninguno de sus hijos y tuvieron varias denuncias por parte de vecinos y allegados, producto de lo que ocurría en la vivienda. Aparentemente también abusó de sus hermanas. Dos de las nenas dijeron que las tocó. Los vecinos no queremos que vuelvan a vivir acá, hay muchas criaturas en el barrio”, aseguró la mujer.