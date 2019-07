“Cuando se habla de la salud de las personas hay urgencias que no pueden esperar. Por eso el Municipio se hace cargo de esta demanda y acciona para resolver los problemas. Nosotros no les preguntamos a los pacientes a quién votaron sino que los respaldamos con un sistema de salud comunal presente y de calidad. Pero sí, nos mantenemos firmes en reclamarle a Macri que se haga cargo de sus obligaciones, porque la ausencia en materia de salud es total”, explicó el intendente Ariel Sujarchuk.

Escobar cubrirá el faltante de insulina que no envía el gobierno nacional a través de un convenio con un laboratorio