No, en serio, no es de chocolate, es un lodazal, uno de los miles por los que deben transitar los vecinos de José C. Paz. “Estoy cansada de pedir la maquina”, dice la vecina denunciante.

“Quiero denunciar la dejadez y el olvido del barrio Parque Jardín” por parte de las autoridades de José C. Paz, reclama la vecina en contacto con el Whatsapp de SMnoticias.

“Estoy cansada de pedir la maquina para arreglar semejante zanja que se hizo en la calle Ángel Gallardo, entre Joaquín V. González y Miguel Cané”, sin éxito claro, ni siquiera a días de las elecciones.

Como muchas calles del viejo General Sarmiento, Ángel Gallardo sigue en el vecino distrito de San Miguel, donde adivinen… Está asfaltada.