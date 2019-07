La nómina, que lleva el nombre de “Acuerdo Progresista” fue habilitada por la Justicia Electoral tras un reclamo de los apoderados. Propone como precandidato a intendente a ex subsecretario de Cultura municipal, Ricardo Tejerina.

Es la encabezada por el ex funcionario de la Comuna, Ricardo Tejerina, y cuenta con el respaldo del concejal del GEN, Federico Ferreyra.