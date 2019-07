“Ya muchos cumplimos un ciclo, por lo que hay que generar nuevos dirigentes”, de cara a las próximas elecciones, con la premisa de recuperar el gobierno de San Miguel. “Uno puede intentar varias veces ganar la intendencia, pero después llega el momento de dar un paso al costado y permitirle a una camada nueva que pueda lograr el Municipio para el peronismo”, exclamó, y para finalizar sentenció que “Franco La Porta no es ese candidato por su falta de amplitud y soberbia”, y que por eso, “en situaciones mejores a esta, el electorado no le dio la posibilidad de ser intendente”.

Si resultan ganadores de la interna, Fernando Rey dijo que dependerá de los precandidatos de la lista de Franco La Porta “si quieren incluirse o no en nuestro espacio, y en el caso de que nos toque perder, definiremos con los compañeros nuestra posición hacia el futuro”. De todos modos, el referente dijo que dependerá de un acuerdo el militar la lista distrital. “Lo que veo difícil por todos los obstáculos que pusieron para que nuestra propuesta se oficialice, lo que prosperó porque teníamos todo en regla”, analizó.

Rey resaltó “la confianza de los compañeros de seguir hasta el final y lograr una lista para competir, y ahora nos queda militar para sacar la mayor cantidad de votos posibles”. “Sabemos que no tendremos votos de arrastre -porque la lista no tiene adhesión- y que nos elijan va a depender del trabajo estrictamente militante”, comentó el secretario de Cultura del Partido Justicialista de San Miguel, en uso de licencia. “Los vecinos tendrán la voluntad de cortar boleta y poner la nuestra, la que representa un armado político hacia el futuro con muchos compañeros jóvenes que son candidatos a concejales y consejeros escolares”.

“Desde el Consejo del Partido Justicialista siempre sostuvimos que las PASO son el camino para elegir los candidatos, y que la unidad se debe dar con todos los sectores adentro”, comentó el ex presidente del Consejo Escolar, quien denunció que La Porta dejó a fuera del armado electoral a decenas de dirigentes y sindicatos. “Una lista única no es lo mismo que unidad”, señaló.