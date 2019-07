“Es una lástima que -la gobernadora- no se puedo quedar más tiempo en la ciudad tras la inauguración del Metrobus, y así y visitar algunas PyMEs, hablar con los desocupados y conocer la realidad. Sería bueno que María Eugenia Vidal tenga información de primera mano”, finalizó.

“Esta realidad es solo producto de la decisión política del gobierno, acá no hay herencia, lo vemos todos los días cuando atendemos a los desocupados en nuestra oficina, cuando hablamos con los empresarios, con los trabajadores”, sostuvo.

El director municipal agregó que “solo en el Gran Buenos Aires la desocupación es del 11,1% y es la más alta del país, pero la gobernadora María Eugenia Vidal dijo además que no se destruyeron puestos de trabajo”. Además señaló que de 43 pequeñas y mediantes empresas que cerraron en los primeros cuatro meses del año, cinco son de la provincia de Buenos Aires: “Una empresa que cierra genera un efecto dominó que afecta a otras empresa proveedoras”. “No se puede tapar el sol con un dedo”.