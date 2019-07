Ayer por la tarde, el secretario general de ATE Zona Norte recibió en la sede del gremio a los precandidatos locales del Frente de Todos, encabezados por el postulante a intendente. La charla, de la que participaron integrantes de la Comisión Directiva, delegados y afiliados al sindicato, giró en torno al mundo del trabajo y a las necesidades de los empleados municipales.

Junto al titular del gremio, Fabián Alessandrini, y al precandidato a intendente del espacio, Lorenzo Beccaria, estuvieron también los postulantes a concejales Joaquín Noya, Laura Braiza y Julio Ceresa.

“Hoy nos taca hablar con los trabajadores municipales que son los que llevan adelante la gestión, y más allá de la política, atienden siempre a los vecinos”, sostuvo Beccaria en contacto con la prensa. “Agradecemos que ATE Zona Norte haya abierto la puerta del gremio. Nosotros planteamos nuestras propuestas, hubo un ida y vuelta, y recibimos reclamos que por ahí uno no ve. Tenemos que escuchar las demandas que son genuinas”, agregó.

Explicó luego que en el encuentro se tocaron “temas que tienen que ver con lo salarial y la funcionalidad en algunas áreas con Salud y Educación”. “Queremos analizar las demandas y proponerles una solución. Esta lista del Frente de Todos quiere llevar adelante el municipio junto a los vecinos y los trabajadores. Esa es la manera en la que creemos se tiene que gobernar”, enfatizó.

Por su parte, Alessandrini aseguró que “nuestro sindicato entiende que es un momento clave para la Argentina, y no somos neutrales”. “Para nosotros no es lo mismo que este gobierno siga cuatro años más, por eso estamos militando y participando en el Frente de Todos, a nivel nacional, provincial y local, donde apoyamos la candidatura de Lorenzo Beccaria”, aseveró, y añadió: “Somos claros con nuestros afiliados y les decimos que no da lo mismo, y les pedimos que en agosto y en octubre voten para derrotar el macrismo en todos los niveles”.

“Hoy estamos escuchando las propuestas del espacio, en un ida y vuelta. Fue una reunión muy importante”, prosiguió. “Entendemos que una de las principales deudas que tienen el Estado local con sus trabajadores es el tema de la antigüedad. También está el tema de la Carrera Municipal, y que se acabe definitivamente la figura del mensualizado, que es un trabajador que vive con la presión permanente de si le renuevan o no el contrato”, remarcó, y subrayó que “acá nadie vino a prometer nada, sino a ofrecer construir un gobierno junto con los trabajadores”.

En esa línea, y para cerrar, el postulante a jefe comunal del Frente de Todos recogió el guante y mencionó que “con el bloque de concejales venimos trabajando para incorporar en el presupuesto el 3 por ciento por año de antigüedad, paulatinamente, consensuado por los trabajadores”. “También existe una demanda de herramientas de trabajo, y queremos que se termine con la persecución, porque sabemos que hay oficinas con cámaras internas”, sostuvo.

“Nosotros queremos un ida y vuelta, porque sabemos la importancia de los trabajadores municipales. Queremos apostar al diálogo. Creemos que el trabajador tiene que estar contento, confortable en su área de trabajo y con un buen salario”, finalizó.