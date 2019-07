El candidato a intendente de Juntos por el Cambio, David Zencich, dijo que los responsables de que el 65 por ciento de Merlo no tenga cloacas, que una de cada dos personas no tenga ni gas ni agua de red, o que seis de cada diez calles sean de tierra, son el ex jefe comunal Raúl Othacehé y el actual alcalde Gustavo Menéndez. “El 10 de diciembre -como gobierno- vamos a firmar los convenios del SAME y la Red AMBA” para en distrito, afirmó.

“Estamos haciendo un trabajo intenso, caminando todos los barrios de Merlo, conversando con los vecinos que dan testimonio de la recuperación de la imagen” de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal, comentó.

Zencich ya no elige confrontar con su competidor en las PASO, Juan José Gómez Centurión: “Yo tengo un solo adversario político que es el intendente Gustavo Menéndez”.

“Merlo está inmerso en un abandono y eso es lo que nosotros le explicamos a la gente”, sostuvo. “Hay un intendente al que no le interesa combatir la delincuencia, trabajando codo a codo con la Policía, con la Gobernación y con el Ministerio de Seguridad”, denunció Zencich, quien también dijo que el jefe comunal no adhiere a programas sanitarios como la Red AMBA o el SAME “porque no quiere ver ambulancias o centros de salud con los colores de la Provincia en barrios donde su gobierno no puede entrar, y eso lo tiene que ver la gente”.

El precandidato a intendente descree que los municipios del mismo sello político que la Nación y la Provincia tengan mayor acompañamiento y obras que comunas opositoras: “Estuve con la gobernadora -Vidal- inaugurando el SAME en San Martín, un distrito del mismo color político que el intendente de Merlo”.

“Nosotros presentamos los proyectos, pero hay que firmar los convenios, y eso será lo primero que vamos a hacer nosotros el 10 de diciembre”, dijo al respecto del SAME y la Red AMBA.

Finalmente, sobre la irrupción del ex intendente Raúl Othacehé en las PASO del Frente de Todos, David Zencich recordó que “el 65 por ciento de Merlo no tiene cloacas, una de cada dos personas no tiene ni agua corriente ni gas natural, seis de cada diez calles son de tierra, y los mismos que nos vienen gobernando desde hace 30 años nos quieren decir cómo hacer las cosas”. “Ambos son el pasado”, concluyó.