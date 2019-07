El Municipio de San Isidro y la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia firmaron un convenio de “colaboración y uso de instalaciones” en el emblemático predio del Instituto Román Rosell de Beccar, donde asisten personas no videntes y con disminución visual. Desde años allí funciona el Centro de Salud Municipal Ramón Carrillo y el Centro de Formación Profesional.

