Al respecto, Ducoté señaló: “Este es el decimoséptimo Centro de Atención Vecinal, seguimos acercándole a los vecinos cada vez más servicios para que a pocas cuadras de su casa puedan contar con todas las respuestas del Estado. Hace un rato conversábamos con las familias acerca de las obras que ven, y de cómo complementamos los asfaltos, veredas e infraestructura, con esta otra parte de prestación de servicios. Esperamos que muchísima gente se acerque, queremos que los vecinos sientan al Estado cerca, así que me pone muy contento este paso adelante que estamos dando para que esta localidad siga creciendo”.

