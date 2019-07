Participaron de la actividad, funcionarios del Departamento Ejecutivo; concejales; Bomberos Voluntarios de San Fernando; Centro de Ex Combatientes de Malvinas; asociaciones civiles; miembros de las fuerzas de seguridad; centros de jubilados y familias de toda la comunidad.

Una de las proteccionstas que trabaja hace años en el distrito es Miriam. “Esto está excelente; somos proteccionistas de la zona, Está diez puntos esto que era un desastre. Los animales son como las personas y tienen derecho a tener las mismas comodidades que nosotros”, consideró la vecina. Otra sanfernandina, Cristina, dijo que “es una maravilla, no hemos visto otra cosa igual”. “De todos los años que conozco Zoonosis, lo mejor que he visto. Y una maravilla como quedaron las casitas de los animales. Estoy muy contenta por haber visto esto”, añadió.

“Tenemos instalaciones más cómodas para los perros en observación por 10 días internados, y los canes que tienen que hacer el posoperatorio de 48 horas. Hemos adaptado los diferentes tamaños de caniles para sus diferentes funciones, con los que eliminamos las jaulas chicas, incómodas, oscuras para los perros que estaban a veces sobre sus mismas deyecciones y la limpieza era incómoda y difícil y no siempre efectiva. Ahora todo eso quedó atrás y nos encontramos con instalaciones mucho más confortables”, completó.

“Es una nueva inauguración, y venimos de una semana muy importante para San Fernando. En este caso, hemos renovado el área de Zoonosis, el lugar donde se viene a curar a un integrante más de la familia que son las mascotas”, manifestó el legislador bonaerenses. En este sentido, destacó: “Es importante que nuestros animales también estén cómodos y que los vecinos sientan que cuidamos a nuestras mascotas. La verdad es que es una inauguración muy linda, después de un año de trabajo en la salud con el Vacunatorio, el Hospital Municipal y el Hospital Do Porto de Islas, que realmente están cambiando la manera de cuidar al vecino de San Fernando”.