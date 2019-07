De lleno en la campaña, Lucas Delfino no deja barrio sin visitar y se acerca, con especial atención, a los sectores más olvidados de Hurlingham. En este caso, acompañado por la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, recorrió, durante la mañana del miércoles 17 de julio, los barrios “Dos de Abril” y “Mitre”, visitando vecinos de esta zona postergada del distrito.

