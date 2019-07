El intendente Luis Andreotti, quien estuvo presente en la ceremonia de traspaso, destacó: “Agradezco que me inviten a compartir este evento rotario tan importante, que es el cambio de autoridades que hacen una vez al año, y en esta sede al lado de la que nací. Es una alegría poder estar acá”. “Siempre le agradecemos a todas las instituciones de San Fernando, que participan para la integración social, como los Bomberos, la Iglesia y tantas otras, ayudando a hacer un mayor e importante trabajo de inclusión e integración, y si queremos una sociedad tranquila, debe estar integrada. Todo lo que hacen en forma voluntaria los clubes e instituciones le sirve a toda la comunidad, y en San Fernando tenemos tres clubes rotarios que concitan una gran participación de vecinos en forma honoraria”, finalizó.

