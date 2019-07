Junto a los vecinos, Tagliaferro indicó: “Años atrás, muchas de las calles de tierra figuraban como asfaltadas, pero no lo estaban, ni había voluntad política para hacerlo. Nosotros sí estamos terminando las obras, y hoy los vecinos pueden verlas frente a su casa”, concluyó.

This site is protected by wp-copyrightpro.com