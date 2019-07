En particular, el jefe comunal se refirió al programa que mantiene enlazados a los vecinos con el Centro de Operaciones y Monitoreo mediante Whatsapp, y que así les permite denunciar cualquier tipo de situación sospechosa o emergencia médica a través de un canal directo. Por su parte, la central de seguridad, con base en Haedo, coordina los recursos necesarios para brindar una rápida respuesta.

This site is protected by wp-copyrightpro.com