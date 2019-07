Un fuerte accidente ocurrió esta mañana en José C. Paz, cuando un vehículo se estrelló contra un...

Por último, el intendente sostuvo que a pesar del contexto económico actual que atraviesa el país, en Malvinas Argentinas “siempre hay ganas de avanzar, de ir para adelante”. “Cuando hay una buena administración, a veces no se puede hacer todo, pero sí generar hechos puntuales y buenos”, dijo. “Y a los que todavía no les ha llegado el pavimento, lo tienen mucho más cerca y obviamente, es otra cosa para entrar y salir del barrio, se benefician todos. Nosotros vamos a seguir planificando para el futuro, porque vamos a continuar con esto, con la obra pública descentralizada”, finalizó.

Luego, Leo Nardini recordó que “a mediados del 2015 cuando era precandidato a intendente, habíamos tenido una reunión con vecinos acá muy cerca, en una esquina, y tomando mates me contaban algunas problemáticas de accesibilidad que tenían, y dijimos que si Dios quería y teníamos la suerte de poder estar como Estado municipal, les íbamos a dar una solución”. Con la obra concretada, afirmó: “Hoy, con el pavimento y la hidráulica, las inundaciones y el barro son cosas del pasado. Hay que seguir por el resto”.